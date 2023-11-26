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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя перекладывать ответственность на других

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя перекладывать ответственность на других

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день астрологи называют демоническим, недаром одним из его символов считается древнеегипетский бог смерти загробного мира Анубис. Главное качество, которое должен продемонстрировать каждый из нас, – это ответственность за свои поступки, того, кто решит переложить ее на кого-то другого, ждут серьезные неприятности. 

Сегодня, 26 ноября, отвечать за свои поступки самостоятельно необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно опасно перекладывать свои ответственность на других. 

Рак 

Раки, как и все остальные, время от времени допускают ошибки, но вот винить в них предпочитают других людей. Им кажется, что в таком случае их пожалеют, а значит, окажут необходимую помощь. Но сегодня такую реакцию они могут получить, сделав все наоборот: взяв ответственность на себя. 

Дева 

Девы любят приписывать заслуги – даже коллективные – только себе, а вот ответственность делят на всех, а то и вовсе сваливают на других. Сегодня звезды настоятельно советуют им признать свои ошибки, в противном случае в следующий раз партнеры не захотят иметь с ними дело. 

Водолей 

Водолеи перекладывают свою вину на других по причине собственной необязательности. Они просто не задумываются о том, почему все случилось так, а не иначе, поэтому и не хотят понимать, что сами во всем виноваты. Сегодня в их интересах признать ошибки и сделать для себя важные выводы. 

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Дата публикации
Просмотры
222
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