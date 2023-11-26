Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя перекладывать ответственность на других

Нынешний день астрологи называют демоническим, недаром одним из его символов считается древнеегипетский бог смерти загробного мира Анубис. Главное качество, которое должен продемонстрировать каждый из нас, – это ответственность за свои поступки, того, кто решит переложить ее на кого-то другого, ждут серьезные неприятности.

Сегодня, 26 ноября, отвечать за свои поступки самостоятельно необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно опасно перекладывать свои ответственность на других.

Рак

Раки, как и все остальные, время от времени допускают ошибки, но вот винить в них предпочитают других людей. Им кажется, что в таком случае их пожалеют, а значит, окажут необходимую помощь. Но сегодня такую реакцию они могут получить, сделав все наоборот: взяв ответственность на себя.

Дева

Девы любят приписывать заслуги – даже коллективные – только себе, а вот ответственность делят на всех, а то и вовсе сваливают на других. Сегодня звезды настоятельно советуют им признать свои ошибки, в противном случае в следующий раз партнеры не захотят иметь с ними дело.

Водолей

Водолеи перекладывают свою вину на других по причине собственной необязательности. Они просто не задумываются о том, почему все случилось так, а не иначе, поэтому и не хотят понимать, что сами во всем виноваты. Сегодня в их интересах признать ошибки и сделать для себя важные выводы.

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