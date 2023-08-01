Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя перенапрягаться

День абсолютной гармонии, которая касается всех сфер нашей жизни. Главное в это время – не делать резких движений и не говорить слов, которые могут задеть собеседника за живое, впрочем, от последнего стоит воздерживаться всегда. Сегодня также желательно ничего не делать с усилием или напряжением – если какая-то задача требует изматывающего режима работы, лучше от нее отказаться.
Сегодня, 1 августа, действовать постепенно и вдумчиво желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нельзя перенапрягаться.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцы напрягаются – и уж тем более, перенапрягаются – крайне редко, но именно сегодня они захотят решить максимум проблем, которые поставит перед ними начальство, и, как следствие, могут переутомиться в физическом плане и «сорваться» в моральном отношении. Чем это грозит как им самим, так и тем, кто их окружают, хорошо известно всем: вполне может произойти врыв, похожий на небольшое землетрясение.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы, потратив всю имеющуюся у них в наличии энергию на решение запланированной на сегодня задачи, почувствуют, что совершенно ослабели, и, как следствие, сделают адом как собственную жизнь, так и существование окружающих. А ведь избежать такого самочувствия – как морального, так и физического – очень легко: главное – рассчитать свои не на короткую, а на длительную дистанцию, тогда и поводов для переживаний не будет.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит выбрать, на какой жизненной сфере лучше сосредоточиться в этот день: звезды советуют им предпочесть личную жизнь – она не станет такой обузой для их психологического и физического здоровья, как решение профессиональных вопросов. Вряд ли у представителей знака сегодня будет лежать к ним душа, а поэтому они потратят на них гораздо больше усилий, чем обычно – не стоит так расточительно расходовать свою энергию.
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