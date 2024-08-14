Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя перетруждаться

День кипучей – космической и земной – энергии, которая проходит сквозь человека, что может отразиться на нем как позитивным, так и негативным образом. Особенно важно учитывать этот фактор, планируя рабочие мероприятия: сегодня в профессиональном - не только – плане – важно не впадать в крайности: нельзя ни лениться, ни перетруждаться.

Сегодня, 14 августа, разумно распоряжаться полученной от окружающего мира необходимо представителям х знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно перетруждаться.

Овен

Овны, которых отличает неслыханное упорство, тем не менее, часто бросают на полдороге начатое дело, к которому они теряют интерес. Но сегодня, похоже, представителей знака трудно будет остановить, а в результате они могут совершенно выбиться из сил – не стоит до этого доводить.

Стрелец

Стрельцы – самый целеустремленный знак зодиакального круга, поэтому, взяв курс на какую-либо цель, они зачастую уже не могут остановиться и продолжают действовать до полного изнеможения. Сегодня им стоит сменить тактику и соблюдать режим труда и отдыха.

Козерог

Козероги – знак трудолюбивый и выносливый, как правило, им хватает сил на длительную рабочую дистанцию, и нынешний день исключением для них не станет. Тем не менее, звезды советуют представителям знака не перенапрягаться, иначе уже завтра они могут почувствовать упадок сил.

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