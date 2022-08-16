Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя переутомляться

Сегодня, 16 августа, несмотря на то, что космические энергии располагают к упорной и настойчивой работе, трем знакам Зодиака желательно взять тайм-аут и не перенапрягаться.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые, такой уж у них характер, обожают быть первыми во всем – в том числе и в работе – будет руководить желание во что бы то ни стало обойти конкурентов. Тем не менее не стоит платить за такой результат непомерную цену: взявшись за дело, они очень быстро устанут. А это не лучшим образом скажется на качестве их работы, так что выбиться в лидеры им все равно не удастся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, решив взобраться на профессиональную вершину одним махом, рискуют довольно быстро выбиться из сил. В результате они, пытаясь получить желаемый результат, попадут в цейтнот, следствием которого станет их фирменная раздражительность. Под ее влиянием представители знака могут рассориться с окружающими, поэтому напрягаться им сегодня категорически не рекомендуется.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги известны своим трудоголизмом – их, как говорится, хлебом не корми, дай поработать. Однако сегодня звезды советуют им отказаться от этой в других случаях полезной привычки и, как ни крамольно это прозвучит для представителей знака, ничего не делать: переутомление, которое они получат в результате, может негативно сказаться на состоянии их здоровья.

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