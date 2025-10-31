Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя переутомляться

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 31 октября, бережно распределять свои силы и не переутомляться необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех их излишнее напряжение особенно нежелательно.

Овен

Овны, войдя в раж, не смогут остановиться до тех пор, пока не поставят в своем проекте финальную точку. Как правило, им бывает достаточно выспаться, чтобы восстановить силы, но на этот раз они рискуют слишком сильно выложиться и оказаться «выжатым лимоном».

Рак

Раки, которые в любых обстоятельствах, главной своей работой считают домашнюю, поэтому сегодня ничто не помешает им посвятить ей весь день. Однако звезды советуют им соблюдать осторожность, делать перерывы и останавливаться, почувствовав усталость.

Козерог

Козероги – одни из главных перфекционистов Зодиака, они никогда не сдадут работу, не доведя ее до совершенства. Конечно, трудиться до седьмого пота никто представителям знака запретить не можем. Вот только чересчур переутомляться им все же не следует.