Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя плакать

День сгущающейся негативной энергетики, которая делает людей, с одной стороны, злыми и агрессивными, а с другой – мнительными и обидчивыми. Очень важно не обижать других, а также не обижаться самим, помня о том, что человек, скорее всего, не имел намерения сделать кому-то больно. Также нельзя жалеть себя и плакать – в этот день такое поведение может стать плохой приметой, а соответствующее настроение еще долго не отпустит свою "жертву".

Сегодня, 5 декабря, расстраиваться по любому поводу не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя плакать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые являются людьми настроения, могут надолго "зависать" в том или ином эмоциональном состоянии. Так, если их что-то развеселило, они будут веселы продолжительное время, даже если повода для этого у них уже нет, и наоборот, предаваться унынию, хотя уже давно надо радоваться. Вот и сегодня, став плаксивыми, они могут проплакать без причины несколько дней подряд.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки слезливы от природы – у представителей этого знака глаза всегда на мокром месте, даже если речь идет всего лишь о сентиментальной сцене в мелодраме. Но сегодня им необходимо изменить своей привычке пускать слезу по любому поводу, поскольку они легко могут оказаться в соответствующем энергетическом потоке и у них действительно появятся весомые поводы для слез.

Лев (23.07 – 21.08)

Львов с полным правом можно назвать везунчиками Зодиака, поскольку они практически без потерь выпутываются из таких сложных ситуаций, в которых другие застревают всерьез и надолго – так мощно работают их небесные покровители. Но, расплакавшись сегодня, представители знака рискуют их прогневить: высшие силы накажут их за неблагодарность, заставив пережить действительно неприятные моменты.

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