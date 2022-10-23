Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя потакать своим слабостям

День мировой гармонии, которую нельзя нарушать негативными поступками, злыми словами и дурными помыслами. Именно поэтому звезды настоятельно советуют не поддаваться искушениям и не идти на поводу у своих слабостей, которые будут сегодня особенно настойчиво заявлять о себе. Если уступить им, уже завтра наступит раскаянье в содеянном и, как следствие, сожаление о нем.

Сегодня, 23 октября, потакать своим слабостям нежелательно представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них звезды особенно не рекомендуют идти у них на поводу.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые превыше всего ценят земные наслаждения, звезды сегодня – впрочем, как и всегда – рекомендуют ограничить себя в питании. Конечно, для них это будет непросто, но необходимо, если, конечно, представители знака не хотят уже завтра проклинать себя за каждый съеденный кусочек торта, который непременно отложится на их бедрах, о безупречных очертаниях которых они так заботятся.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – известные транжиры, не привыкшие считать, сколько денег находится у них в кошельке или на карточке. Сегодня им категорически не рекомендуется отправляться на шопинг – они могут потратить запредельную сумму, накупив при этом целую кучу ненужных вещей, при одном взгляде на них представители знака уже завтра не смогут сдержать возгласа удивления: зачем мне все это понадобилось?!

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которые легко входят в новые отношения и также легко из них выходят, захотят стать участниками новой любовной истории. Звезды призывают их к сдержанности и осторожности, поскольку все может закончиться не так благостно, как это бывает у представителей знака в большинстве случаев. Но роман, начавшийся в этот день, может затянуться, а замешанный в нем человек не захочет расставаться без скандала.

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