- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 442
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя принимать события дня близко к сердцу
День всеобщей мировой гармонии, которая даст о себе знать как на внешнем, так и на внутреннем уровне: то есть, нам будет легче понимать — и принимать — друг друга. Главное, не растрачивать моральные силы понапрасну: беречь душевное равновесие и не нервничать из-за вещей, которые невозможно изменить.
Сегодня, 8 августа, нежелательно принимать что-либо близко к сердцу представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сохранять спокойствие и самообладание.
Дева
Девам, которые превыше всего ценят свой душевный покой, не стоит раздражаться по поводам, которые ничего для них не значат. Необходимо отделить действительно волнительные поводы от пустых и незначительных смириться с первыми и проигнорировать вторые.
Скорпион
Скорпионам, как представителям склонного к мистике знака, необходимо отказаться от эмоционально восприятия окружающей действительности. Важно помнить: все произойдет так, как должно произойти, а бессмысленная нервотрепка только заберет у представителей знака силы и энергию.
Козерог
Козероги, будучи представителями одного из самых спокойных знаков зодиакального круга, сегодня станут мнительными и будут болезненно воспринимать любые замечания в свой адрес. А нужно всего лишь проанализировать причины, по которым люди говорят им неприятные вещи.
