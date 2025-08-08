ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя принимать события дня близко к сердцу

День всеобщей мировой гармонии, которая даст о себе знать как на внешнем, так и на внутреннем уровне: то есть, нам будет легче понимать — и принимать — друг друга. Главное, не растрачивать моральные силы понапрасну: беречь душевное равновесие и не нервничать из-за вещей, которые невозможно изменить.

Сегодня, 8 августа, нежелательно принимать что-либо близко к сердцу представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сохранять спокойствие и самообладание.

Дева

Девам, которые превыше всего ценят свой душевный покой, не стоит раздражаться по поводам, которые ничего для них не значат. Необходимо отделить действительно волнительные поводы от пустых и незначительных смириться с первыми и проигнорировать вторые.

Скорпион

Скорпионам, как представителям склонного к мистике знака, необходимо отказаться от эмоционально восприятия окружающей действительности. Важно помнить: все произойдет так, как должно произойти, а бессмысленная нервотрепка только заберет у представителей знака силы и энергию.

Козерог

Козероги, будучи представителями одного из самых спокойных знаков зодиакального круга, сегодня станут мнительными и будут болезненно воспринимать любые замечания в свой адрес. А нужно всего лишь проанализировать причины, по которым люди говорят им неприятные вещи.

