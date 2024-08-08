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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя принимать спонтанные решения

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя принимать спонтанные решения

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда в жизни могут происходить радикальные жизненные перемены, причем они – не рука судьбы, а результат наших собственных действий. Именно поэтому, принимая решение относительно того, как поступить в том или ином случае, нужно семь раз отмерить и только потом – резать, то есть, делать что-либо. 

Сегодня, 8 августа, решительно действовать нужно только после тщательных размышлений всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно принимать не спонтанные, а взвешенные решения. 

Телец 

Тельцы чаще всего бывают склонны к рассудительности. Но иногда – вот как сегодня – им по причине свойственной им от природы лени, не захочется ломать голову над решением какого-либо вопроса, и они остановятся на первом попавшемся варианте, о чем впоследствии могут пожалеть. 

Весы 

Весы, которых отличает патологическая нерешительность, чаще всего мечутся из стороны в сторону, не зная, к какому "берегу" пристать. Но сегодня они – с большой долей вероятности – примут решение спонтанно, по наитию, что в результате заставит их совершить серьезную ошибку.  

Водолей 

Водолеи не признают никаких других решений, кроме спонтанных, – им просто лень перебирать варианты, поэтому они останавливаются на том, который первым придет им в голову, не задумываясь о последствиях. Тем не менее сегодня звезды советуют просчитать их хотя бы на шаг вперед. 

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