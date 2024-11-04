Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя принимать сторону зла

Первый в лунном календаре день противостояния добра и зла: последнее поднимает голову, но пока еще недостойно сильно, чтобы одолеть добро. Тем не менее, в жизни каждого из нас может сложиться ситуация, при которой придется выбирать между негативом и позитивом, тенью и светом, злом и добром

Сегодня, 4 ноября, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя выбирать сторону зла.

Дева

Девы ради достижения своей цели способны на многое, но сегодня соблазн выбрать зло будут особенно сильным: казалось бы, это так просто – один шаг и заветный результат достигнут. Но стоит помнить о бумеранге – зло, сделанное другому, очень быстро вернется обратно.

Весы

Весам определиться с тем, что они хотят, будет крайне сложно: и сегодняшний день не станет для них исключением – им трудно будет понять, как именно поступить – с точки зрения добра или зла. Выбрав последнее, они очень быстро пожалеют о своем – опрометчивом – решении.

Козерог

Козерогам, как правило, не приходится выбирать, на какой стороне они находятся – добра или зла, поскольку всегда выбирают первое. Но сегодня они могут перепутать черное и белое, поэтому представителям знака важно ответственно подходить к принятию любого решения.

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