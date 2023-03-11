Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя приносить себя в жертву

День, когда каждый из нас – осознанно или подсознательно – определяет свое место в жизни, особенно – среди других людей. По сути дела, происходит расстановка, позволяющая человеку определить, в каких отношениях он находится с окружающими – причем не только близкими, но и посторонними ему людьми. Особенно это касается тех, кто привык жертвовать своими интересами ради интересов других – им придется изменить стиль поведения.

Сегодня, 11 марта, приносить себя в жертву не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение особенно нежелательно.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, прямо скажем, не самый жертвенный знак Зодиака: на первый – и даже на второй – план они обычно ставят собственные интересы и только потом вспоминают о чужих. Сегодня им не стоит ничего менять в своих привычках, поскольку их самопожертвования все равно никто не оценит. Раздосадованные представители знака получат плохое настроение и повод утверждать, что их окружают неблагодарные люди.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, несмотря на свою репутацию сложных в общении людей, часто жертвуют собой ради других – прежде всего родных и близких. Правда, последние редко ценят их поступки, считая их само собой разумеющимся. Поэтому хотя бы сегодня им стоит воздержаться от самопожертвования – возможно, тогда люди, которые к нему привыкли, по-другому посмотрят на великодушие представителей знака по-другому.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы обожают жертвовать собой – это дает им повод для самолюбования и гордости за собственные поступки, которые они считают благородными. Но поскольку жертва, коль скоро ее приносишь, должна быть бескорыстной, представителям знака лучше никому ее не приносить – результат окажется прямо противоположным ожидаемому. Такое положение дел настолько сильно их обидит, что они зарекутся от добрых дел.

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