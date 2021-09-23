Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя прислушиваться к чужим советам

День, когда усиливается влияние на личность человека самых разных посторонних факторов: обстоятельств, ситуаций и других – особенно недоброжелательно настроенных – людей, которые – сознательно или неосознанно – хотят нанести вред. Именно поэтому сегодня не стоит прислушиваться к чужим советам и уж тем более спрашивать их – важно жить своим умом.

Сегодня, 23 сентября, к чужим советам нельзя прислушиваться всем знакам Зодиака, но для трех из них такое поведение особенно нежелательно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы как никогда остро почувствуют свою двойственность – им очень трудно будет принять важное решение, поскольку две половинки их натуры станут тянуть их в разные стороны, не давая им сосредоточиться на чем-то одном. Устав от такого – безрезультатного – процесса, они, скорее всего, обратятся за советом к другу или подруге. И совершенно напрасно это сделают, поскольку третий вариант этих каприз тоже не устроит – они только даром потратят время, так что придется все-таки принимать решение самостоятельно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – не самый уверенный в себе знак, поэтому они часто нуждаются в "подпорках" – друзьях, приятелях, а порой и совершенно незнакомых людях, которым они рассказывают о неприятных ситуациях в своей жизни. Их цель – получить совет, который поможет им полностью разрулить ситуацию. Вот и сегодня они могут обрушить свою проблему – возможно, незначительную – на другого человека, но к тому, что он им предложит, необходимо отнестись с осторожностью – их собеседник не знает всех факторов, а потому, скорее всего, ошибется.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы в любой житейской ситуации предпочитают опираться над собственные силы, но иногда – вот как сегодня – им все-таки требуется помощь со стороны. Тогда им абсолютно все равно, с кем общаться, главное – рассказать все, что их расстраивает, включая экскурсы в прошлое и рассуждения о нынешнем и завтрашнем дне. Звезды не рекомендуют им этого делать: совета, на который рассчитывают представители знака, они все равно не получат, но при этом наговорят лишнего, открыв человеку – возможно, недоброжелательному – все свои тайны.

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