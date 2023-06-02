Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя проявлять легкомыслие 

День соревнования добра и зла, главной "ареной" которого становится душа каждого человека: именно здесь негатив и позитив, увеличившись в объемах, пытаются одолеть друг друга. Исход этой битвы зависит от каждого из нас, но, поскольку он может иметь серьезные последствия, ни в коем случае нельзя проявлять легкомыслие – впоследствии за него придется отвечать.

Сегодня, 2 июня, серьезно относиться к сложившейся в жизни ситуации необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них проявлять легкомыслие особенно опасно.

Львов (23.07 – 21.08) легкомысленными людьми не назовешь, но несмотря на то, что в глубине души они считают себя особами королевской крови, ничто человеческое им не чуждо – необдуманные поступки представители знака совершают так же часто, как и другие. Сегодня они могут стать жертвой своей доброты и щедрости, которую проявят по отношению к недостойным людям.

Практичные и расчетливые Девы (22.08 – 23.09) от легкомыслия, как правило, не страдают, но – время от времени – на них как будто бы находит затмение, под влиянием которого они совершают поступки, о чем впоследствии жалеют. Сегодня это может быть связано с необдуманными тратами, воздержаться от которых будет довольно сложно, но при желании все-таки можно.

Легкомыслие можно назвать религией Рыб (19.02 – 20.03): несмотря на свойственную им практичность, не только умеют, но и любят совершать необдуманные поступки. Чаще всего они касаются их личной жизни – сферы, которую представители знака считают приоритетной. Сегодняшнее легкомыслие, которое они могут проявить, будет дорого им стоить, поэтому желательно продумывать каждый свой шаг.

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