Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя пускать эмоции на самотек
День, когда в мирное время можно устраивались празднества, сейчас же просто нельзя грустить. Нежелательно также терять голову, поскольку, несмотря на расслабляющие энергии, день чреват неожиданностями и далеко не все они — приятного свойства.
Сегодня, 7 октября, контролировать своей поведение желательно всем знакам зодиакального круга, но трем из них нельзя пускать эмоции на самотек.
Овен
Овнам, славящимся своей вспыльчивостью, нельзя участвовать в скандалах или, что еще хуже, провоцировать их — они рискуют получить видео своих «подвигов», размещенное в интернете, так что имеет смысл проявить осторожность и не давать недоброжелателям повод для насмешек.
Скорпион
Скорпионам, известным своей язвительностью, будет очень трудно удержаться от замечания, которое они постараются замаскировать под шутку, но им это, увы, не удастся. Результатом такого общения может стать появление еще одного врага, в которых у них и так недостатка нет.
Водолей
Водолеи обладают мощной фантазией, которая помогает им решать профессиональные и личные вопросы. Но сегодня мечты могут завести их слишком далеко, и войдя в раж, они рискуют произвести неизгладимое впечатление на окружающих своими словами и поступками.
Развод у знаков Зодиака: как переживают этот период Близнецы, Девы, Козероги и Водолеи