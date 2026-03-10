Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя пятиться назад

Гороскоп / © Credits

Ни в коем случае нельзя отказываться от принятых ранее решений и — уж тем более — пятиться назад.

Сегодня, 10 марта, отказываться от принятых раньше решений нельзя отказываться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно пятиться назад.

Овен

Овны практически никогда не отступают, и делают они это не по принципиальным соображениям, просто представители этого знака действуют настолько стремительно, что не успевают попятиться. Тем важнее для их сегодня не изменять себе и не отказываться от принятых решений.

Рак

Раки, любимая тактика которых «шаг вперед и два назад», в отступлении — как тактическом приеме — не видят ничего плохого, напротив, считают его прекрасным способом достичь поставленной цели. Но сегодня их излюблены прием может их повести — они потеряют больше, чем приобретут.

Весы

Весам, которые всегда колеблются, прежде чем принять важное для них решение, сегодня надо настроиться на решительное действие. Любое отступление от намеченного пути чревато блужданием по лабиринту возможных вариантов достижения цели, а это — потеря времени.

