Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя работать на публику

Нынешний день предназначен звездами для того, чтобы человек мог погрузиться в свой внутренний мир и разобраться в себе. Разумеется, такой процесс не предназначен для посторонних глаз, поэтому нежелательно никоо в него посвящать.

Сегодня, 28 сентября, сосредоточиться на своем внутреннем мире необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется работать на публику.

Близнецы

Близнецы очень любят, когда им завидуют – такое отношение тешит их самолюбие, но в этот день не стоит давать окружающим людей повод для нее, в противном случае они могут потерять то, чем гордятся – сглаза, который может все разрушить, пока еще никто не отменял.

Лев

Львы считают, что в любой компании являются ее центром, поэтому привыкли к демонстрации себя на публике – такое поведение кажется им вполне естественным. Но сегодня именно благодаря всеобщему вниманию они, попав в неприятную ситуацию, могут опозориться перед всеми.

Водолей

Водолеи решив продемонстрировать на публике то, что, как им кажется они знают, умеют или имеют в отличие от других, вполне могут опростоволоситься, показав свои достижения не с позитивной, а с негативной стороны, вызвав в результате не восхищение, а насмешки.

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