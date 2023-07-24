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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя рассчитывать только на собственные силы

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя рассчитывать только на собственные силы

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Довольно напряженный день, когда прошлое возвращается в наше жизни в виде задач, которые мы в свое время не закрыли, и проблем в отношениях, в которых не были поставлены все точки над «и». И если разбираться в личных отношениях человеку придется самому, в профессиональных и финансовых вопросах нам не обойтись без посторонней помощи. 

Сегодня, 24 июля, нуждаться в помощи будут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не стоит рассчитывать только на собственные силы. 

Любящие жить на широкую ногу Тельцы (21.04 – 21.05) могут ощутить серьезную нехватку финансов, что скажется не только на качестве их жизни, но и на настроении, а это уже может быть опасным для окружающих. Настроить представителей знака на миролюбивый лад можно будет, оказав им материальную поддержку, что и желательно сделать их друзьям, даже если сами они постесняются об этом их попросить. 

Самоуверенные Близнецы (22.05 – 21.06), тем не менее, умеют использовать чужую помощь, причем, делают при этом такой независимый вид, что даже те, кто им содействовал, бывают уверенными, что они все сделали сами. Вот и сегодня они – с большой долей вероятности – получат помощь от своих коллег и извлекут из нее максимум пользы для себя: в этом отношении представители знака – настоящие виртуозы. 

Впечатлительных Раков (22.06 – 22.07) может вывести из душевного равновесия профессиональная проблема, с которой они сегодня могут столкнуться. С ней представители знака – по самым разным причинам – самостоятельно справиться не удастся. Поэтому звезды советуют им обратиться за помощью к коллегам, которые окажут ее совершенно безвозмездно – главное, не забыть поблагодарить их за содействие. 

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Дата публикации
Просмотры
4378
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