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Три знака /Зодиака, которым сегодня нельзя рассчитывать только на собственные силы
Довольно напряженный день, когда прошлое возвращается в нашу жизнь в виде задач, которые мы в свое время не решили, и проблем в отношениях, в которых не были поставлены все точки над «и». И если разбираться в личных отношениях человеку придется самому, в профессиональных и финансовых вопросах нам не обойтись без посторонней помощи.
Сегодня, 31 июля, нуждаться в помощи будут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно рассчитывать только на собственные силы.
Телец
Тельцы могут ощутить нехватку финансов, что скажется не только на качестве их жизни, но и на настроении, а это уже может быть опасным для окружающих. Настроить представителей знака на позитив можно будет, оказав им материальную поддержку, что и желательно сделать их друзьям.
Близнецы
Близнецы умеют использовать чужую помощь, причем, делают при этом такой независимый вид, что даже те, кто им содействовал, бывают уверенными, что они все сделали сами. Вот и сегодня они получат помощь от своих коллег и извлекут из нее максимум пользы для себя.
Рак
Раков может вывести из душевного равновесия профессиональная проблема, с которой они сегодня могут столкнуться. С ней представители знака самостоятельно справиться не удастся, поэтому звезды советуют им обратиться за помощью к коллегам, которые окажут ее безвозмездно.
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