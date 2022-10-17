Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя расслабляться

Нынешний день приводит в равновесие материальную и духовную сферу нашей жизни: человек может рассчитывать как на прилив вдохновения, который позволит ему создать настоящее произведение искусства, так и на соответствующий – приятный – гонорар. Удаваться будут любые дела, главное, следуя к цели, не расслабляться и не сбавлять темп.

Сегодня, 17 октября, расслабляться нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них поддаваться желанию отдохнуть, особенно нежелательно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как правило, дут к своим целям медленно, но упорно: им не свойственны рывки, позволяющие достичь желаемого за короткий промежуток времени. Зато и усталости они практически не ведают, поскольку никуда не торопятся. Но сегодня представители этого неторопливого знака захотят сделать передышку – звезды им этого не рекомендуют: трудно будет вернуть рабочий ритм.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые предпочитают долго отодвигать решения важных профессиональных вопросов, а затем буквально за день достигать поставленной цели, часто устраивают себе отдых, даже если понимают, что пока не могут себе его позволить. Вот и сегодня они рискуют уступить свои профессиональные позиции конкурентам ради того, чтобы немного расслабиться – не слишком ли дорогая цена за короткую передышку?

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которым закон не писан, часто поступают так, как считают нужным сами – без оглядки на существующие правила и объективную необходимость. Сегодняшний день – не исключение: велика вероятность того, что представителям этого самовольного знака захочется сломать свои планы и устроить день отдыха. Впоследствии они могут об этом пожалеть, поскольку упустят важную возможность карьерного роста.

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