Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя разговаривать с неизвестными

День, когда добро борется со злом – чтобы последнее не победило, необходимо контролировать свое поведение. Особенной осторожности потребует общение, которое необходимо свести к минимуму, поскольку даже небольшой разговор может привести к серьезным проблемам.

Сегодня, 3 сентября, общаться с неизвестными нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще необходимо обходить их стороной.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые готовы раскрыть душу всем, включая первых встречных, сегодня особенно важно воздержаться от таких экспериментов – они могут дорого им обойтись. Трудно сказать, как воспользуется полученными сведениями недоброжелательно настроенный собеседник, поэтому лучше не рисковать и не делиться сокровенным со случайными людьми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые могут убедить в своей правоте кого угодно, сегодня рекомендуется воздерживаться от деловых переговоров, особенно если партнеры пока еще мало им известны и не проверены в самых разных ситуациях. Вряд ли в таком случае удастся о чем-нибудь всерьез договориться. Лучше вспомнить, что сегодня выходной, и отказаться от переговоров.

Весы (24.09 – 23.10)

Вечам, как одному и самых рассудительных представителей знака, в этот день нужно избегать новых знакомств. Человек, с которым они разговорятся, может иметь не самые добрые намерения, а представители знака – под влиянием лунных энергий – этого не заметят, впоследствии им останется только удивляться тому, что их откровенность используют им во вред.

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