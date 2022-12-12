Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя разговаривать с незнакомцами

Энергетически сложный день, в течение которого астрологи настоятельно советуют нам как можно меньше общаться – даже если речь идет о родных людях или коллегах – никто не может пообещать, что это закончится без ущерба для здоровья – во всяком случае, морального. Ну а уж если речь идет о беседах с людьми чужими, то тут и вовсе никто не даст гарантий благополучного исхода, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Сегодня, 12 декабря, избегать разговоров с незнакомцами, желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое общение может быть особенно опасным.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны часто страдают от доверчивости и отзывчивости, с которыми – как ни стараются – не могут ничего поделать. Сегодня, решив помочь незнакомому человеку, они могут попасть в настоящую ловушку. Хорошо, если в результате они пострадают только материально, тут можно будет поблагодарить бога за то, что он "взял деньгами", поэтому незнакомцев, прикидывающихся несчастными, лучше обходить стороной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы не так уж часто идут навстречу другим людям – у них, как говорится, своих дел хватает, но сегодня они почувствуют тягу к благотворительности. И – совершенно напрасно, потому что их используют самым неприятным образом. Чтобы этого не произошло, не стоит спасать от нищеты первого попавшегося на дороге человека – он может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки известны своей сердобольностью, которую они часто проявляют по отношению к чужим людям в ущерб собственной семье. Сегодня они – с большой долей вероятности – решат облагодетельствовать совершенно незнакомого человека, с которым они случайно заговорят на улице. Близкие, если им не удастся вовремя схватить представителей знака за руку, рискуют лишиться значительной доли своего бюджета.

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