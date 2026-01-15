Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя разговаривать с незнакомцами

Гороскоп / © Credits

Реклама

Опасность такого времяпрепровождения может исходить от незнакомых людей, которые будут навязывать свое назойливое общение и подозрительно участие, которые — с большой долей вероятности — окажутся мошенниками.

Сегодня, 15 января, избегать разговоров с незнакомыми людьми необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое общение может оказаться особенно опасным.

Близнецы

Близнецы, являющиеся самыми общительными во всем Зодиаке, легко вступают в беседу даже с людьми, которых первый раз видят. Сегодня новый знакомый, скорее всего, откажется совсем не тем, за кого станет себя выдавать, и последствия эта история будет иметь самые неприятные.

Реклама

Водолей

Водолеи, будучи одним из самых легкомысленных знаков Зодиака, вообще редко задумываются над тем, зачем им нужен тот или иной человек. Нынешняя встреча таит в себе массу опасностей, поэтому лучше не рисковать и хотя бы сегодня им отказаться от общения с незнакомцем.

Рыбы

Рыб, мечтающих о романтическом знакомстве, легко «подцепить» именно на этот «крючок»: пообещав им неземную любовь, любой проходимец сможет получить над ними власть. Главное, в этой ситуации — не помогать новому знакомому деньгами, в противном случае можно потерять солидную сумму.

Читайте также: