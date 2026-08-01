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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя разговаривать с незнакомыми людьми
Энергетически тяжелый день — особенно, для людей с тонкой психикой, которых отличает мнительность и впечатлительность.
Старых друзей и знакомых можно не опасаться, давно известно, чего от них ожидать, а вот с новыми надо соблюдать максимальную осторожность. Лучше вообще не общаться с людьми, которых мы видим в первый раз в жизни.
Сегодня, 1 августа, разговаривать с неизвестными не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может быть по-настоящему опасным.
Телец
Тельцы, несмотря на свойственную им пассивность, очень общительны и легко поддаются внушению — сегодня эти качества, могут сыграть с ними злую шутку, особенно если они решат пообщаться с незнакомцем: его доводы покажутся им убедительными, и они охотно пойдут у них на поводу.
Лев
Львам, которых отличает редкая общительность, сегодня лучше отказаться от разговоров с незнакомцами и незнакомками. Ничего кроме неприятностей это им в результате не принесет: заманчивые предложения легкого заработка, которые будут исходить от этих людей, вместо прибыли принесут убыток.
Весы
Весы в силу своей дипломатичности и осторожности редко сходятся с незнакомыми людьми, но сегодня рискуют совершить ошибку. Познакомившись с человеком, они попасть под его влияние и примут на веру любые рассуждения — в том числе, и обманчивые — нового «друга».
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