Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя разрушать отношения с близкими людьми

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Причем, касается это не только физических процессов, о и отношений между людьми — особенно бережно нужно относиться к тем, кого мы любим.

Сегодня, 9 октября, ничего разрушать нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно бережно относиться к отношениям с любимыми людьми.

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Телец

Тельцы один из самых миролюбивых знаков Зодиака, но — ровно до тех пор, пока они по какой-то причине не пойдут на принцип, тщательно подпитываемый их упрямством. Решив, что их партнер в чем-то перед ними виноват, они могут пойти на любой — вплоть до окончательно разрыва — конфликт.

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Дева

Девы — самый нетерпимый к чужим недостаткам знак: если их что-то раздражает в партнере, они, добиваясь от него уступок и доводя его до идеального — на их взгляд — состояния, могут превратить его жизнь в настоящий кошмар — неудивительно, что в результате он просто сбежит.

Стрелец

Стрельцы редко дорожат личными отношениями, считая, что любой партнер подобен общественному транспорту: ушел один автобус, обязательно придет другой. Сегодня они могут превзойти сами себя, поссорившись с любимым человеком из-за ерунды, которая не стоит возможных — серьезных — последствий.

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