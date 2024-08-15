Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя реагировать на провокации 

День, когда нужно соблюдать осторожность в отношениях с окружающими – в том числе и близкими – людьми. Далеко не все они будут благожелательно настроены, но, поскольку других нам никто не даст, придется находить общий язык. Главное, не принимать близко к сердцу критические замечания, на которые будут щедры те, кто находится рядом.

Сегодня, 15 августа, критические замечания в свой адрес могут услышать представители всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя реагировать на возможные провокации.

Дева

Девы сегодня могут злиться по поводу и без повода: конечно, окружающие будут мало похожи на подарок в красивой упаковке, но представители знака и сами по себе всегда найдут к чему придраться. Нынешний день исключением не станет – они могут счесть провокацией безобидную шутку.

Весы

Весы всегда расстраиваются, услышав нелицеприятное замечание в свой адрес. Если же учесть, что сегодня такой критики будет изрядное количество, то можно только представить себе их эмоциональное состояние. Чтобы не скатиться в депрессию, не стоит реагировать на чужой негатив.

Рыбы

Рыбы могут столкнуться с чужой завистью, которая примет гипертрофированные формы в виде обидных высказываний и даже провокаций. Лучшее, что представители знака могут сделать в такой ситуации, – это на них не реагировать, не стоит портить себе нервы.

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