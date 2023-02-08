Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя сдаваться

День, когда главная задача – не приобрести что-тот новое, а не потерять то, чем уже обладаешь. Жизнь устраивает людям проверку на прочность, и от ее результата будет зависеть если и не вся их жизнь, то значительный ее период. Если им удастся показать, что они умеют бороться за цели, которые поставили перед собой, им удастся и впредь получать желаемое, и наоборот: тот, кто сдастся сегодня, будет проигрывать и дальше.

Сегодня, 8 февраля, сдаваться не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно идти до победного конца.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны часто отказываются от достижения поставленной цели по причине своего к ней охлаждения: на горизонте появляется новая – на их взгляд, более интересная – и им кажется, что без старой они вполне могут обойтись. Сегодня звезды категорически не советуют представителям знака так поступать. Дело в том, что обе их цели тесно связаны между собой, и, не добившись первой, они потерпят фиаско со второй.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам сегодня может показаться, что решить задачу, над которой они бьются уже довольно долгое время, невозможно, а значит, не стоит тратить время и силы даром. И – крупно ошибутся, потому что до достижения результата, на который они нацелились, остался – в прямом смысле этого слова – один шаг, просто они об этом не знают. Все бросив сегодня, они навсегда потеряют свой счастливый шанс.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам в достижении поставленной ими же самими цели часто не хватает терпения: если что-то не получилось с первого раза, теряют к этому делу всяческий интерес и, что особенно неприятно для них, начинают сомневаться в собственных силах и способностях. Сегодня представителям знака желательно вспомнить о том, что успех состоит из массы попыток, и продолжать борьбу до победного конца.

Читайте также: