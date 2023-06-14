Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя сетовать на судьбу

Энергии нынешнего дня склоняют человека к внутреннему негативу, который может проявляться в самокритике вплоть до самоедства, жалости к себе, преувеличении своих бед и несчастий, а также в сетовании на свою судьбу. Последнее – особенно опасно, поскольку судьба может счесть такие мысли неблагодарностью и обидеться, а это уже чревато серьезными неприятностями.

Сегодня, 14 июня, обижаться на судьбу не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно гневить ее.

Пессимистичные Раки (22.06 – 22.07) редко бывают довольны тем, что имеют – им все время кажется, что у окружающих все гораздо лучше. Сегодня они будут особенно склонны преуменьшать свои достижения, а вот мелкие неприятности в их представлении превратятся в настоящие беды. Поскольку это будет несправедливо по отношению к опекающей их судьбе, она превратит их иллюзии в резонность.

Представители одного из самых самонадеянных знаков, Льва (23.07 – 21.08), абсолютно уверены, что всего в жизни добились и продолжают добиваться сами, чем часто гневят свою судьбу, которая тоже имеет отношение к их победам – как профессиональным, так и личным. Разгневав свою судьбу, они вполне могут – хотя бы на время – остаться без ее милостей, и вряд ли это их порадует.

Впечатлительным Рыбам (19.02 – 20.03) достаточно малейшего повода для того, чтобы воспарить до небес или, наоборот, упасть на самое дно отчаяния. Сегодняшний день не даст им поводов для оптимизма, поэтому их представление о жизни окрасится исключительно в темные цвета. Результатом станут жалобы на свою жизнь, которые вряд ли понравятся судьбе – она ведь делает все для того, чтобы у них все было хорошо.

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