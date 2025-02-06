Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя слушать сплетни

Нынешний лунный день может быть опасен для людей, поскольку несет в себе ярко выраженную негативную энергетику. Избежать ее негативного влияния можно, отказавшись от общения с людьми, которые настроены по отношению к нам недоброжелательно. Также очень важно пропускать мимо ушей слухи и сплетни.
Сегодня, 6 февраля, общаться с окружающими – особенно неадекватно настроенными – людьми нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенное опасно слушать сплетни.
Рак
Раки, как самый мнительный и впечатлительный знак Зодиака, близко к сердцу принимают любые сплетни. Вот и сегодня их могут взволновать чьи-то слова – как о них самих, так и о ком-то из их близких, что испортит настроение представителям знака и лишит их необходимых для работы сил.
Стрелец
Стрельцам особенно опасно передавать какие-то слухи и сплетни, поскольку они часто принимают их как руководство к действию. Вот и сегодня они в состоянии натворить дел, о которых впоследствии пожалеют: например, не разобравшись, что к чему, разругаться с теми, кто ни в чем не виноват.
Водолей
Водолеи обладают мощной фантазией, которая позволяет им не только талантливо креативить, но переворачивать все с ног на голову. Сегодня, услышав сплетню или слухи, они так «переработают» содержавшуюся в них, «информацию», что наживут себе парочку совершенно не нужных им врагов.
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