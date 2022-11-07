Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя сомневаться в себе

День идеально подходит для старта новых проектов, но по силам они будут только тем, кто верит в себя, остальным не стоит надеяться на успех, который, как известно, любит сильных. Даже если у человека, как ему кажется, есть поводы для того, чтобы не верить в свои способности, он не должен поддаваться этой слабости.

Сегодня, 7 ноября, сомневаться в себе нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое неверие может оказаться по-настоящему опасным.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны очень редко страдают от неуверенности в себе, но, когда она на них все-таки находит, вид у них становится по-настоящему плачевным. Поэтому сегодня, потеряв душевное равновесие, а, как следствие, и веру в свои силы, они могут завалить даже самое незначительное дело, не говоря уже о действительно серьезных проектах. Звезды рекомендуют им вспомнить о былых победах и подпитаться их энергией.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки довольно часто не верят в себя, хотя и стараются скрывать эту свою особенность от окружающих. Но есть у нее и несомненный плюс – представители этого скромного и застенчивого знака хорошо знают, как подстегнуть самооценку, чтобы она позволяла им достигать серьезных результатов. Сегодня самое время пустить в ход только им известный способ приобрести веру в свои силы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы часто сами загоняют себя в ситуацию, из которой потом с трудом находят выход – они старательно убеждают себя в том, что ни на что не способны, а потом удивляются тому, что у них все валится из рук. Сегодня поверить в себя и свои силы представители знака могут только одним способом – не накручивая, тогда все у них будет ладиться – и на работе, и в личной жизни.

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