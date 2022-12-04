Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя сомневаться в своих силах

День мощной космической энергии, которая сделает возможной реализацию самых сложных проектов, главное – с ней справиться, в противном случае она может взять человека в оборот, и он окажется беспомощным перед лицом сил природы и космоса. Обратной стороной присущей сегодня людям самоуверенности может стать полное неверие в себя и свои силы, которого нельзя допускать.

Сегодня, 4 октября, сомневаться в своих силах не стоит представителям всех Знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя этого делать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто сомневаются в себе, хоть и скрывают это свое качество от окружающих их людей. Сегодня им тоже будет казаться, что они не справятся с задачей, которую им предстоит решать уже завтра, но только в их власти сделать так, чтобы самооценка повысилась буквально на глазах – в противном случае подготовительный период можно будет считать благополучно проваленным.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы не страдают от неуверенности в себя – трудно найти более самоуверенных людей, чем представители этого знака, поэтому низкая самооценка, которую они будут ощущать сегодня, станет полной неожиданностью как для них самих, так и для окружающих их людей. Они очень быстро восстановят справедливость в отношении себя, но важный момент в отношении нового проекта может быть упущен.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, хоть они это и скрывают, не самые уверенные в себе представители Зодиака: они работают над повышением своей самооценки, но иногда – вот как сегодня – она все-таки дает сбой. Однако, образно говоря, на кону очень большие ставки: работа, к которой им предстоит приступить уже завтра, потребует мобилизации всех моральных и физических сил, а без уверенности в себе почувствовать их просто невозможно.

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