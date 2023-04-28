Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя сомневаться в своих силах

Один из самых опасных дней лунного календаря, когда человека могут преследовать и подстерегать самые разные проблемы и неприятности. Главным оружием против них станет осторожность, которую сегодня необходимо проявлять во всем, ни в коем случае не допуская риска. Ни в коем случае нельзя допускать неуверенности в своих силах – она может помешать даже в работе над незначительными делами, не говоря о более серьезных.

Сегодня, 28 апреля, сомневаться в своих силах нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них низкая самооценка категорически не приемлема.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы редко страдают неуверенностью в себе, для них такое самоощущение скорее исключение из правил, а не норма. Но сегодня в силу негативного настроения они могут потерять веру в себя, а как следствие, и упустить важный профессиональный шанс, к которому долго шли. Ну а поскольку они никак не могут этого допустить, им придется поработать над самооценкой.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – крайне самоуверенные в себе люди, хотя и не афишируют это качество своего характера, поэтому нынешнее падение самооценки они воспримут с раздражением. Как назло, именно в этот день представителям знака нужно будет посетить кабинет важного чиновника, от которого будет зависеть многое в своей жизни, так что уверенность в себе придется поработать над собой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как правило, уверены в себе, когда речь идет о работе, и теряются во всем, что касается личной жизни. Сегодня такая закономерность окажется особенно некстати, поскольку человек, на которого они захотят произвести неизгладимое впечатление, ценит людей с высокой самооценкой, так что настроить себя на самоуверенный лад им не только можно, но и нужно.

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