Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя сомневаться в своих силах

День, когда не только можно, но и нужно работать над повышением своей самооценки. Прежде всего это касается традиционно неуверенных в себе знаков, но и тем, кто, напротив, страдает от комплекса полноценности, сегодня необходимо над ней поработать, поскольку уверенность в себе может дать неожиданный сбой.
Сегодня, 31 октября, работать над самооценкой рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них особенно нельзя сомневаться в своих силах.
Рак
Раки известны своей скромностью, поэтому над самооценкой им необходимо работать всегда. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что им необходимо будет ее "подкачать": им могут сделать выгодное профессиональное предложение, а потенциальным работодателям нужно продемонстрировать уверенность в себе.
Лев
Львы от неуверенности в себе не страдают – скорее, наоборот. Но сегодня в преддверие посещения начальственного кабинета, в котором необходимо решить очень важный вопрос, им необходимо повысить свою самооценку – как это сделать, легко подсмотреть в интернете – недостатка в соответствующих сайтах нет.
Весы
Весы колеблются из стороны в сторону во всех житейских и профессиональных вопросах, и самооценка – не исключение. Сегодня это будет особенно нежелательно, поскольку от уверенности в себе зависят благоприятные – или неблагоприятные – события в личной жизни представителей знака.
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