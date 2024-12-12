Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя совершать плохие поступки – за них придется отвечать

Нынешний день предназначен исключительно для хороших и добрых поступков, основой для которых должны стать сострадание и милосердие, в любом случае такие поступки отзовутся в нашей жизни соответствующим – благоприятным – образом, впрочем, зло, совершенное в это время, тоже не останется без ответа.

Сегодня, 12 декабря, делать зло другим людям нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно особенно опасно – за плохие поступки придется отвечать.

Телец

Тельцы могут совершать что-то плохое только под воздействием эмоций, вызванных тем, что окружающие их уж очень сильно допекли. Осознав, что были неправы, они спешат извиниться, и, как правило, их прощают. Но сегодня они могут не успеть признать вину – бумеранг прилетит раньше.

Рак

Раки по сути своей беззлобные, но ужасно обидчивые и, как следствие, мстительные – они вполне могут припомнить оскорбление, которое, как они считают, им нанесли, и, хоть и с опозданием, дать сдачи. Вот только сегодня они, скорее всего, ошибутся и ответят злом тому, кто перед ними не виноват

Стрелец

Стрельцы, как правило, отзеркаливают отношение к ним других людей: сами они смотрят на мир доброжелательно, но стоит кому-то задеть их за живое, как они, не разбираясь, наносят ответный удар. Сегодня, скорее всего, они превысят пределы необходимой самообороны, чего звезды не простят.

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