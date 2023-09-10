Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя сплетничать и злословить

День, когда любая работа, включая домашнюю, окажется пустыми хлопотами. Он также будет располагать к проявлению таких – не самых лучших – качеств человеческого характера, как бессмысленные разговоры, сплетням и злословие, чему будет способствовать выходной день.
Сегодня, 10 сентября, говорить плохо о других людях нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них злословить особенно опасно.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцы редко злословят, но сегодня обида на кого-то из близких может оказаться на редкость сильной. Неудивительно, что они не смогут удержаться и выплеснут раздражение в виде самых нелицеприятных выражениях о нем. Несмотря на это звезды советуют им сдержаться – в противном случае возникнет конфликт, который сложно будет урегулировать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецы могут попасть не в самую приятную ситуацию исключительно по причине свойственного им легкомыслия. От скуки, которая овладеет ими в выходной день, они решат посплетничать, вот только недобрые слова, которые они скажут о ком-то из знакомых, легко могут достичь его ушей. Выяснение отношений в таком случае будет им обеспечено, так что лучше удержаться от злословия.
Дева (22.08 – 23.09)
Девы на редкость злопамятны, что зачастую не самым лучшим образом влияет на их отношения с окружающими людьми. Обида, которую, как им кажется, нанес им кто-то из друзей или знакомых, долго зрела у них в душе, сегодня же они решат выплеснуть ее наружу, неодобрительно отозвавшись о явном или мнимом обидчике – вряд ли такой выпад создаст представителям знака хорошую репутацию.
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