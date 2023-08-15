Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя терять бдительность

Один из самых непростых лунных дней, когда энергетика – подобно маятнику – качнется от резкого негатива к относительному позитиву, что не даст возможности определиться с линией поведения. Настроение будет «скакать», что не лучшим образом отразиться на отношениях с окружающими людьми, что в свою очередь может привести к потере контроля над своим поведением и, как следствие, ситуацией.

Сегодня, 15 августа, контролировать жизненную ситуацию необходимо представителям всех знаков Зодиака. Но трем из них особенно опасно терять бдительность.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов может подвести резкость их реакций. Вспыльчивость – не самый лучший жизненный советчик, поэтому представителям знака сегодня очень важно включить «тормоза», которые могут удержать их от необдуманных поступков и неосторожных слов. Ну, а те, кто расслабиться и потеряет бдительность, стоит пенять исключительно на себя.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые, как известно, зачастую сначала говорят и делают, а только потом думают, попасть в неловкое положение могут и в любой другой день, но сегодня – особенно. А ведь избежать такого развития события довольно легко – достаточно просто дей1тсовать не торопясь, обдумывая каждый свой шаг – как профессионального, так и личного характера.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Для Рыб самое главное в жизни – устроенная личная жизнь. Поэтому, попав под очарование кого-то из новых знакомых, вполне могут потерять не только контроль над ситуацией, но и бдительность. Если человек окажется не теми, за кого себя выдает, велика вероятность попасть в недвусмысленную ситуацию – не стоит этого допускать.

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