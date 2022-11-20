Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя терять чувство юмора

Не самый легкий и простой день, в течение которого могут происходить самые невероятные – и иногда досадные – события. Реагировать на них, как говорят в таких случаях, симметрично, не стоит: они не настолько серьезны, чтобы тратить силы – как моральные, так и физические. Но что делать, если они негативно влияют на настроение, которое при этом падает ниже плинтуса? Подключать чувство юмора: проблемы не любят, когда над ними смеются, и уходят к тем, кто не умеет смотреть на них с иронией.

Сегодня, 20 ноября, терять чувство юмора нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно станет настоящим спасением.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один из самых обидчивых и одновременно один из самых смешливых знаков Зодиака – их чувство юмора можно разделить на нескольких человек. Правда, соединить эти два качества им удается редко: смеяться над собой и обстоятельствами, в которые попали, они не умеют. Однако сегодня им придется это сделать, и они с удивлением обнаружат, что юмор является мощным оружием против неприятностей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые, как известно, склонны к самокопанию вплоть до самоедства, и юмор могут обратить против себя – их умению посмеяться над собой представители других знаков могут только позавидовать. Сегодня звезды советуют им использовать это качество, как говорится, на полную катушку – только так они смогут нейтрализовать негативные факторы, временно осложняющие им жизнь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы с одинаковым успехом умеют смеяться как над другими, так и над собой, поэтому и сегодня взглянуть на сложившиеся в их жизни обстоятельства с юмористической очки зрения для них особого труда не составит. Главное, не перейти черту и, посмеявшись над собой, не начать смеяться над другими. Несложно предположить, что им это не понравится, а значит, представители знака наживут себе новых врагов.

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