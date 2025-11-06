ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя терять контроль над собой

День, когда космические энергии освобождают людей от груза ежедневных проблем и раскрепощают их.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

На вещи мы начинаем смотреть проще, легче относимся к обстоятельствам, в другое время расстроившим бы нас, и охотнее прощаем людей, которые перед нами провинились. Однако именно эта свобода и раскрепощенность может сыграть с человеком злую шутку.

Сегодня, 6 ноября, терять контроль над собой не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех раскрепощенность может стать особенно опасной.

Телец

Тельцы — в основном люди терпеливые и сдержанные, но стоит им выйти из себя, как окружающим приходится разбегаться в разные стороны. Сегодняшний день не станет исключением — они могут разойтись не на шутку, из-за чего у них откажут «тормоза».

Весы

Весы — самый дипломатичный знак Зодиака, его представители умеют держать язык за зубами и хранить чужие тайны, но сегодня — при полном отсутствии контроля– на них может напасть редкостная болтливость, под влиянием которой они выдадут все известные им тайны.

Водолей

Водолеи, которых и в более спокойные для них дни, не назовешь людьми рассудительными, на этот раз превзойдут сами себя: в порыве так называемой «дурной правды» они наговорят массу неприятных вещей окружающим их людям и, что самое страшное, своему начальству.

