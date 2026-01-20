Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя терять терпение

Гороскоп / © Credits

Реклама

Необходимо противостоять ее проявлением, мобилизуя свои моральные ресурсы. Также очень важно толерантно относиться к окружающим, которые не виноваты в том, что так болезненно реагируют на лунные вибрации.

Сегодня, 20 января, проявлять терпение по отношению к другим людям необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение станет особенно важным.

Весы

Весы почувствуют необходимость выяснить отношения с близким человеком — они уверены в том, что тот перед ними провинился. Не стоит давить на собеседника, требуя его признать свою неправоту, да и обижаться на него нежелательно — необходимо с пониманием и терпением отнестись к нему.

Реклама

Козерог

Козероги, которых часто отличает нетерпимость по отношению к окружающим, на этот раз превзойдут сами себя: их будут раздражать все без исключения. Звезды считают, что решить данную проблему легко — надо найти себе отвлекающее — важное профессиональное — занятие

Рыбы

Рыбам вполне может показаться, что окружающие, сговорившись, намеренно решили их раздражать: разумеется, ни о каком заговоре речь идти не будет — скорее всего, все дело в том, что состояние их нервной системы не позволит спокойно смотреть на любые — даже безобидные — поступки других людей.

Читайте также: