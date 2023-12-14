Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя терять время 

День одинаково благоприятен как для составления перспективных – как минимум, на месяц – планов, так и начала их воплощения в жизнь. Главное – как в первом, так и во втором случае – не терять времени даром, поскольку оно в этот день – на вес золота.
Сегодня, 14 декабря, терять время даром нежелательно представителям все знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно бесцельно растрачивать этот ресурс.
Дева
Девы – при всей присущей им внешней холодности – люди страстные и увлекающие, поэтому вполне могут "зависнуть" на приятном занятии – например, своем хобби. Но звезды все-таки советуют им, не теряя времени, выполнить "обязательную" – то есть, профессиональную – программу, и только потом приступать к "произвольной".
Весы
Весам не стоит терять время в личной жизни – точнее, в отношениях с близким человеком, которые в последнее время оставляют желать лучшего. Если не принять экстренные меры, они могут и вовсе сойти на нет, а представителям знака вряд ли это понравится. Так что стоит поторопиться и объясниться, пока не стало поздно.
Стрелец
Стрельцы – одни из самых болтливых представителей Зодиака, причем ради этого занятия они готовы прервать даже очень важное занятие, решив, что и так все успеют. Увы, сегодня они вполне могут не успеть, чем подведут своего работодателя, поэтому не имеющие особой важности разговоры лучше перенести на другое время.
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