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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя тратить деньги бесконтрольно

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя тратить деньги бесконтрольно

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний день, хоть и является временем всеобщей мировой гармонии, тем не менее не располагает к бездумной трате ресурсов, начиная от космической энергии и заканчивая финансами. Везде и всюду важно соблюдать умеренность – только так можно будет не потерять, а сохранить, а в особых случаях и приумножить их. 

Сегодня, 25 февраля, бережно относиться к финансам необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не рекомендуется тратить деньги бесконтрольно. 

Овен 

Овны в силу присущей им импульсивности часто срываются, совершая поступки, вспомнив о которых могут только развести руками: как это меня угораздило?! Сегодня, попав на шопинг, они вполне могут накупить массу ненужных им вещей, спустив при этом бюджет целого месяца, о чем будут сожалеть. 

Лев 

Львы, решив сделать очередной широкий жест, продемонстрировать окружающим свою щедрость, потратят на обед – или ужин – в разы больше, чем нужно для такого мероприятия. Ощущение выброшенных на ветер денег испортят настроение даже таким великодушным и нежадным людям, как представители знака. 

Козерог 

Козероги –люди прижимистые, тем удивительные бывает их желание потратить больше, чем они могут себе позволить. В таких случаях они начинают жалеть о потраченном практически сразу – не дожидаясь СМС-сообщений от банка, но изменить что-либо, как правило, уже невозможно, что очень их огорчает. 

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