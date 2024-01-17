Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя тратить энергию бездумно

День мощной энергетики, которая позволит каждому почувствовать себя всемогущим – будет казаться, что нам море по колено. Однако звезды предупреждают о том, что обращаться с энергией нужно максимально аккуратно – на все задуманное ее может банально не хватить.

Сегодня, 17 января, экономить энергию необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно не тратить ее бездумно.

Овен

Овны вообще очень плохо умеют распределять силы во времени, сегодня же эта их особенность увеличится в разы: они набросятся на работу, как голодный на еду, но уже в середине дня почувствуют усталость, и, как следствие, потеряют интерес к тому, чем занимаются, и их работа так и останется незавершенной.

Стрелец

Стрельцы слишком уж настойчивы в любых своих проявлениях. Вот и сегодня, взявшись за дело, которое им покажется чрезвычайно важным, они потратят на него в несколько раз больше энергии, чем нужно для решения такого вопроса. В результате представители знака совершенно выбьются из сил и бросят все на полдороге.

Водолей

Водолеев, хоть они могут с этим и не согласиться, отличает безалаберность: они хватаются то за одно, то за другое, в результате – поскольку время и силы у них не беспредельны – оставляют все в недоделанном виде. Сегодня произойдет именно такая история: взявшись за десять дел сразу, не они преуспеют ни в одном.

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