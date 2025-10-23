Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя тратить время на отдых

Гороскоп / © Credits

Лень, апатия и пассивность находятся под запретом, поскольку люди, которые ничем не заняты, станут мнительными и подозрительными, и, как следствие, способными на самые неблаговидные поступки.

Сегодня, 23 октября, отдыхать нежелательно представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них бездействие особенно опасно.

Рак

Раки, как представители одного из самых аккуратных и домовитых знаков, как всегда найдут точку приложения своих сил дома, где дело всегда найдется. Главное, не сидеть без дела, поскольку дурные мысли, которые могут прийти в это время, испортят им настроение надолго.

Дева

Девы, как гении порядка, всегда найдут чем заняться в собственном доме, поскольку, на их взгляд, нет пределов совершенству, и нынешний день — не исключение. В любом случае важно дать работу рукам или голове, чтобы не сосредоточиваться на одолевающих их тревогах и опасениях.

Рыбы

Рыбам, которые в силу своей мечтательности ведут преимущественно сидячий образ жизни, сегодня показаны активные действия. Хороший результат даст им спортивная нагрузка или наведение порядка на дачном участке, где нужно успеть все убрать до первых заморозков.

