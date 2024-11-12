Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя уступать свои позиции

Сегодняшний день проверяет каждого из нас на наличие упорства и целеустремлённости – его события создадут условия, которые вынудят ас сделать выбор: действительно мы хотим получить то, на что нацелились, или вполне можем без этого обойтись.

Сегодня, 12 ноября, проверку на прочность своих намерений пройдут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не уступать свои позиции, а отстаивать их.

Телец

Телец – как самый упрямый знак Зодиака – как правило, стоят на своем до финального конца. Но сегодня что-то может пойти не так, и они решат, что достичь поставленной цели для них не так уже и важно. Стоит ли говорить, что, изменив себе, они впоследствии об этом пожалеют?

Весы

Весам трудно прийти к единому решению – как правило, ни колеблются меду двумя вариантами, каждый из которых кажется им одинаково привлекательными. Но сегодня им стоит определить для себя, какой принцип является для них особенно важным, и не отступать от него.

Стрелец

Стрельцам, которые редко отступают в намеченных решениях, необходимо убедиться в том, что принцип, который они решат отстаивать сегодня, действительно является правильным: будет обидно совершить ошибку в наиболее важной для них в этот момент – личной – сфере.

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