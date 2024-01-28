Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя верить никому

День, когда мы, не задумываясь принимаем на веру все, что нам говорят, чем охотно пользуются те, кто хочет навязать нам свой взгляд на вещи. О том, что в большинстве случаев это продиктовано корыстными мотивами и намерениями, и говорить не стоит – это само собой разумеется.
Сегодня, 29 января, осторожность в восприятии чужого мнения стоит проявлять представителям всех знаков Зодиака, но трем из них звезды рекомендуют категорически не верить никому.
Лев
Львы – один из самых доверчивых знаков Зодиака, особенно если собеседник делает им комплименты: в силу редкой самоуверенности они даже представить себе не могут, что собеседник может кривить душой в таком вопросе. Сегодня звезды просят представителей знака задуматься, какую цель преследует льстец.
Весы
Весы довольно легкомысленно относятся к фактам, которые преподносят им как правду, не сомневаясь, что она таковой и является: они искренне не понимают, зачем кому-то им врать. В каждой конкретной ситуации ответ на вопрос может быть разным, сегодня, скорее всего, кто-то захочет рассорит их с близким человеком.
Рыбы
Рыб чрезмерно доверчивыми не назовешь – они всегда начеку, но теряют бдительность, когда речь идет об их личной жизни. Сегодня им ни в коем случае нельзя верить людям, которые захотят опорочить в их глазах любимого человека: скорее всего, клеветник хочет таким образом устроить свою личную жизнь.
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