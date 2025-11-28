Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя верить обману в виде лести

Гороскоп / © Credits

Самое главное — гнать от себя любые страхи и тревоги, а также не поддаваться обольщениям и не верить откровенной лжи.

Сегодня, 28 ноября, верить лжи и лести не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них такая доверчивость может стать особенно опасной.

Близнецы

Близнецы славятся тем, что категорически не могут отличить правду от лжи, если собеседник говорит то, что они хотят услышать. Сегодня такое желание может сыграть с представителями знака злую шутку — в глазах окружающих они будут выглядеть наивными и неразборчивыми в связях.

Лев

Львы чаще других становятся жертвами мошенников, поскольку и представить себе не могут, что кто-то лжет, особенно если человек рассыпается перед ними в комплиментах. Однако сегодня им не стоит принимать на веру любую чушь, если она будет высказана в форме лести.

Дева

Девы, как правило, являющиеся людьми здравомыслящими и практичными, сегодня будут не похожи сами на себя — они станут считать неоспоримой истиной любое высказывание, которое подтвердит их взгляд на сложившуюся ситуацию, даже если услышат откровенную ложь.

