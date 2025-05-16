Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя верить слухам и сплетням

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Сегодня, 16 мая, в нежелательный конфликт могут вступить представители всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не стоит верить слухам и сплетням, которые могут к ним привести.

Рак

Ракам нельзя верить людям, которые могут под предлогом того, что они «хотят добра» представителям знака, донести до них какие-то «разоблачительные» данные о любимом ими человеке. Результатом может стать семейный конфликт, который может привести к расставанию.

Лев

Львов недоброжелатели могут «подцепить», рассказав им о сплетнях, которые якобы гуляют за их спиной, обвинив в этом близкого им человека. Представителям знака, прежде чем делать скоропалительные выводы, необходимо проверить источник информации — он окажется фейковым.

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Стрелец

К Стрельцам, которые являются самым доверчивым знаком Зодиака, дезинформация придет в виде фактов, касающихся их профессиональной деятельности и. как следствие, отношений с коллегами и начальством. Поверив им на слово, можно оказаться в крайне неприятной ситуации.

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