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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя верить в лесть, исходящую от окружающих
День темной — «сатанинской» — энергетики, которая может стать источником многочисленных проблем, если, конечно, сознательно не сократить количество зла в своей жизни.
Самое главное — помнить, что нынешнее депрессивное состояние является влиянием лунных энергий, поэтому нужно гнать от себя любые страхи и тревоги, а также не поддаваться обольщениям и не верить откровенной лжи.
Сегодня, 17 ноября, противостоять негативным лунным энергиям необходимо представителям всех знакам Зодиака, но трем из них нельзя верить в лесть, исходящую от окружающих.
Близнецы
Близнецы далеко не всегда могут отличить правду от лжи, если собеседник говорит то, что они хотят услышать. Сегодня упорное желание выдавать желаемое за действительное может сыграть с представителями знака злую шутку — они будут не лучшим образом выглядеть в глазах окружающих.
Лев
Львы часто становятся жертвой мошенников, поскольку и представить себе не могут, что кто-то лжет, особенно если человек рассыпается перед ними в комплиментах. Однако сегодня им необходимо отказаться от своей готовности принять на веру любую чушь, высказанную в форме лести.
Дева
Девы, являющиеся людьми здравомыслящими и практичными, сегодня будут не похожи сами на себя — они станут принимать на веру любое высказывание, которое подтвердит их взгляд на сложившуюся ситуацию. В таком случае будут не просто заблуждаться — они поддержат силы зла.
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