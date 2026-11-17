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Самое главное — помнить, что нынешнее депрессивное состояние является влиянием лунных энергий, поэтому нужно гнать от себя любые страхи и тревоги, а также не поддаваться обольщениям и не верить откровенной лжи.

Сегодня, 17 ноября, противостоять негативным лунным энергиям необходимо представителям всех знакам Зодиака, но трем из них нельзя верить в лесть, исходящую от окружающих.

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Близнецы

Близнецы далеко не всегда могут отличить правду от лжи, если собеседник говорит то, что они хотят услышать. Сегодня упорное желание выдавать желаемое за действительное может сыграть с представителями знака злую шутку — они будут не лучшим образом выглядеть в глазах окружающих.

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Лев

Львы часто становятся жертвой мошенников, поскольку и представить себе не могут, что кто-то лжет, особенно если человек рассыпается перед ними в комплиментах. Однако сегодня им необходимо отказаться от своей готовности принять на веру любую чушь, высказанную в форме лести.

Дева

Девы, являющиеся людьми здравомыслящими и практичными, сегодня будут не похожи сами на себя — они станут принимать на веру любое высказывание, которое подтвердит их взгляд на сложившуюся ситуацию. В таком случае будут не просто заблуждаться — они поддержат силы зла.

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