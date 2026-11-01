Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя вмешиваться в чужие конфликты

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Самое главное в это время — отказаться от выяснения отношений в любом их виде, даже если будет казаться, что без этого никак не обойтись, и ни в коем случае не вмешиваться в чужие конфликты.

Сегодня, 1 ноября, отказаться от выяснения отношений необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно вмешиваться в чужие конфликты.

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Телец

Тельцы в силу присущего им дружелюбия, вмешиваясь в чужие конфликты, преследуют благородные цели. Сегодняшний день не будет исключением, но, увы, у них что-то пойдет не так. Пытаясь вмешаться в чужие — враждебные — отношения, они не только не улучшат, но и усугубят ситуацию.

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Лев

Львы уверены, что, благодаря своему авторитету, могут стать третейским судьей в любом конфликте, и часто им это действительно удается. Но, сегодня не тот случай: своим апломбом и высокомерием они будут вызывать у окружающих только раздражение.

Весы

У Весов, как самого дипломатичного знака Зодиака, есть все качества для того, чтобы мирить тех, кто поссорился. Но сегодня им это не удастся — конфликтующие стороны не будут настроены поддаваться на их уговоры и останутся в состоянии ссоры, а им самим придется отойти в сторону.

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