Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя замышлять ничего плохого  

День, когда нужно желать другим только хорошего, тогда бумеранг добра очень быстро вернется к тому, кто его запустил. Что касается зла, то распространять его нежелательно в любой день, но в это время злые слова, нехорошие мысли и недобрые намерения находятся под категорическим запретом.

Сегодня, 1 апреля, замышлять что-нибудь плохое против других людей нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение – особое табу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы редко показывают окружающим свое истинное лицо – чаще всего они стараются выглядеть паиньками, хотя на самом деле таковыми и не являются – точнее, являются ровно наполовину. В них сочетается ангельское и демоническое, второе их "я" и может оказаться активным в этот день. Однако представителям знака важно помнить о законе бумеранга – его никто не отменял.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы известны своей злопамятностью: они никогда не забывают ни поступков, ни слов, которые их когда-то задели. Сегодня, откопав в глубинах памяти чей-то проступок, они задумаются о том, как бы им отомстить обидчику. Неудивительно, что у них в голове могут возникнуть планы мести – один другого ужаснее, которые в результате могут обернуться против них самих.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, несмотря на внешнюю благостность, не самые добрые представители Зодиака – во всяком случае, дорогу им лучше не переходить. Сегодня они будут настроены особенно решительно, поэтому тот, кто умудрится их задеть, рискует получить в свой адрес не самые добрые пожелания – к счастью, только мысленные, но они могут стать реальностью.

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