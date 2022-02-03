Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя заниматься самоедством

День перманентных искушений – как морального, так и материального свойства – которые будут подталкивать каждого из нас к словам и действиям, о которых впоследствии придется сожалеть. В это время также не стоит заниматься самокритикой, особенно крайней ее формой – самоедством, положительного эффекта ждать от нее не приходится никогда, но сегодня – особенно.

Сегодня, 3 февраля, самоедством нежелательно заниматься представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно может стать по-настоящему разрушительным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы в состоянии самоедства могут быть опасными для окружающих: "поедая" себя изнутри из-за каких-то своих ошибок и промахов, они – с такой же силой – наносят удары по тем, кто находится рядом. Ну а поскольку представители знака выходят из себя редко, но метко, их ярость может быть подобна стихийному бедствию, которое негативным образом скажется на их отношениях с другими – в том числе и крайне нужными им – людьми.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – пожалуй, самый впечатлительный, мнительный и – из песни слова не выкинешь – плаксивый знак Зодиака. Их очень легко выбить из колеи, вследствие чего они начинают усиленно "пережевывать" случившееся, страдать и есть себя изнутри. По их мнению, если бы они были другими – более сильными, смелыми и решительными, то все сложилось бы иначе – к их пользе и радости. Неудивительно, что степень их страданий велика, но при этом совершенно деструктивна.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов принято считать агрессивными по отношению к другим, и это иногда действительно имеет место быть, но силу враждебности, которую они направляют против самих себя, нельзя сравнить ни с чем. По отношению к собственной персоне представители знака поистине безжалостны, что – как сегодня – приводит к тому, что они теряют трудоспособность и, замкнувшись в себе, гордо отказываются от любых действий. Увы, это негативным образом сказывается на работе, карьере и финансовом положении.

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